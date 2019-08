Auto rubata nel Senese ,ritrovata dopo poche ore

Nella giornata di ieri ad Asciano, presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri, un 58enne residente ad Asciano, Frazione Torre a Castello, denunciava che ignoti malfattori, si erano introdotti nottetempo in una pertinenza della propria abitazione dove, appropriatisi delle relative chiavi, avevano sottratto l’autovettura di proprietà della figlia 27enne. Non vi erano sistemi di videosorveglianza che avessero potuto riprendere l’evento e aiutare gli investigatori. A seguito delle immediate ricerche attivate dalla centrale operativa dei Carabinieri di Siena e che vedeva il concorso di numerose pattuglie, l’autovettura veniva rinvenuta dopo alcune ore a Castelnuovo Berardenga, in Piazzetta Malena, da militari della stessa Stazione di Asciano, e in breve tempo restituita alla proprietaria, dopo alcune verifiche tecnico-investigative svolte sulla stessa, per la ricerca di eventuali tracce lasciate dai ladri. Si stanno ora analizzando i sistemi di videosorveglianza del centro abitato ove la macchina è stata rintracciata, allo scopo di poter identificare i malfattori che l’avevano sottratta.

