Beat Festival, le 'cinque giornate' di Empoli: 180 ore di musica live

Le cinque giornate di Empoli non saranno di guerra, rievocando quelle di Milano, ma assolutamente di musica: oggi l'ultimo briefing degli organizzatori con la stampa durante il montaggio del palco centrale, immerso nel verde ma comunque vicino a via delle Olimpiadi. L'avvio è previsto per venerdì 30 agosto con la quinta edizione, totalmente a ingresso gratuito, del festival empolese con musica, food, esibizioni e pure una gara di triathlon. Le altre serate sono quelle di sabato 31, domenica 1 settembre, giovedì 5 e venerdì 6. L'obiettivo è quello di superare le 110mila persone circa che hanno presenziato nell'edizione 2018. (l'articolo continua dopo la gallery)

Beat Festival, tutti gli artisti divisi per area e per giorni

"Nella prima edizione - ricorda Fabio Barsottini, vice sindaco di Empoli - Brenda Barnini ci raccontò di come voleva ridare di nuovo vita alla città di Empoli, mettendo al centro gli empolesi stessi. Dopo 5 anni continuiamo a lavorare per condividere con loro e con le associazioni questo meraviglioso festival. Il Beat adesso può diventare anche altro, abbiamo cominciato la stagione plastic free anche qui e da qui ai prossimi 5 anni vorremmo che fosse evento totalmente ecosostenibile, visto che si trova in una delle aree più belle della Toscana".

Il presidente dell'associazione Beat Umberto Tombari ribadisce: "Cominciamo quest'anno il percorso ecologico con l'eliminazione progressiva dei generatori di corrente. Tra le altre novità la dislocazione del parco principale, che non ha più bisogno delle recinzioni visto che ogni concerto è gratuito, per la prima volta da 5 anni. L'abbiamo chiamata la 'Beat Experience', un palco in mezzo agli alberi".

Il resto è tutto ciò che farà da contorno alle 180 ore di musica tra live e dj set nel Main Stage, nella Jump Rock Arena, Orme Radio Pink Stage e le due zone per dj set in collaborazione con Mind Club. All'area sport farà da padrona Radio Lady, alternando le danze con le esibizioni sportive delle associazioni del territorio fino al dj set di chiusura a cura di Emiliano Freschi. Presente anche un'area freestyle con piste da skate ed esibizioni rap. Per i mercatini, oltre alla vasta area street food, una nuova partnership con Wom Wonderful Market, formata da 60 espositori tra i più alti livelli nell'artigianato.

L'associazione Beat 15 ringrazia gli sponsor Tinghi Motors e Toscana Energia.

