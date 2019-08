La prognosi resta riservata, ma sarebbero in miglioramento le condizioni del bambino di 2 anni ricoverato al Meyer dopo un principio di allegamento nella piscina di un agriturismo nei pressi di Volterra il 26 agosto scorso. Attualmente è ricoverato nella terapia intensiva del pediatrico Meyer di Firenze. Il bimbo, di nazionalità tedesca, era in Italia da pochi giorni con la famiglia per le vacanze estive.

