Campionato italiano al Foro Italico, bella prestazione per gli atleti dell'Asd Nuoto Valdinievole

Belle prestazioni per due atleti dell'Asd Nuoto Valdinievole al campionato italiano di Categoria disputato allo Stadio del Nuoto del Foro Italico. Il cadetto Simone Innocenti (anno 2000) di Serravalle Pistoiese e lo juniores Vittorio Magrini (classe 2002) di Monsummano Terme, seguiti dall'allenatore Federico Cambi, hanno gareggiato in maniera egregia le rispettive prove, partendo in maniera decisa e con ritmi elevati per tentare di migliorare i già ottimi tempi realizzati durante la stagione. Innocenti ha centrato la 22esima posizione nei 200 metri farfalla con il tempo di 2' 10'' e 50 centesimi, Magrini, all'esordio assoluto in questa kermesse, ha chiuso al 28° posto nei 400 metri misti (4' 46'' e 63 centesimi). Un'altra bella ed importante esperienza per i due atleti del Nuoto Valdinievole che avevano già ottenuto ottimi risultati ai campionati italiani in vasca corta di Riccione e ai campionati regionali di Livorno. Cala il sipario, quindi, sulla stagione agonistica della squadra Categoria ed il bilancio è decisamente positivo visto che gli atleti, impegnati in competizioni regionali e toscani e in meeting anche internazionali, hanno collezionato molte medaglie, tanti primati personali e societari.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

