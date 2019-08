Il cane Tommy trova casa: lascia il canile dopo 14 anni

Tommy viene trovato nel febbraio del 2005 e ricoverato in canile. Per molti anni resta un cane "invisibile" , buono , socievole ma non proprio bellissimo, una personalità non troppo vistosa. I gestori del canile lo propongono spesso agli aspiranti adottanti ma passano gli anni e darlo in adozione diventa sempre più difficile. I più vogliono cuccioli o almeno cani giovani e belli. Ma quando hai un passato non troppo semplice, può essere difficile apparire affascinante. Il cane viene riproposto ad ogni occasione ed un bel giorno arriva una ragazza che sceglie proprio Tommy. Non le interessa se da poco ha perso il proprio cane e neppure che Tommy ha quattordici anni e tra non molti anni se ne andrà. Intanto gode di ottima salute e il 21 agosto 2019 ha lasciato il canile per passare la sua vecchiaia in una vera casa circondato dall'affetto della sua nuova , giovane padroncina .

Adotta un cane anziano anche tu. Regalati e regalagli un'amicizia veramente speciale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

