Castelfranco riparte dal volley, interventi in vista al PalaBagagli

La pallavolo è di casa a Castelfranco di Sotto, perciò l'amministrazione comunale ha intenzione di intervenire sul Palabagagli. Oggi, mercoledì 28 agosto, sono state presentate le due squadre cittadine, ovvero Arno Volley 1967 (squadra maschile, campionato di Serie B) e Pallavolo Castelfranco (squadra femminile, campionato di Serie B1). Il volley è lo sport che, a Castelfranco, milita nel più alto livello agonistico.

"Queste sono realtà storiche del nostro comune, anche perché ci sono persone castelfranchesi che ci tengono e mettono in campo la loro passione" ha dichiarato il vice sindaco Federico Grossi. Sempre Grossi ha annunciato gli interventi al palazzetto dello sport: "Crediamo nello sport e nel suo rilancio. Metteremo mano agli spogliatoi, al sistema di illuminazione e anche a altri accorgimenti come le linee sul campo. Uno degli obiettivi della legislatura è mettere mano in modo consistente al PalaBagagli. Durante settembre ci adopereremo con gli uffici e tecnici esterni per un progetto di riqualificazione complessiva per partecipare a dei bandi, tipo sport e periferie che uscirà a fine anno".

Il progetto oscilla tra i 350mila e i 500mila euro, stando a una prima stima. Efficientamento energetico, termico e anche gli spazi interni sono i temi chiavi per il palazzetto e per la futura riqualificazione. "Non solo per il volley, ma anche per tutto lo sport della città" ha concluso Grossi.

Castelfranco è da anni la città della pallavolo. Ha portato a alti livelli grandi campioni di oggi e di ieri e adesso si appresta a vivere una nuova entusiasmante doppia stagione.

Per il Pallavolo Castelfranco ha parlato il da Luigi Palidori: "Vogliamo coinvolgere sempre più bambine, è una attività sportiva ma anche sociale. Per la B1 speriamo di salvarsi prima possibile e poi divertirci e arrivare più avanti possibile".

Per quanto concerne Arno Volley 1967 si è espresso il direttore sportivo Davide Volterrani parlando di nuovo progetto tecnico e sportivo: "Siamo una grande famiglia. Abbiamo portato grandi novità nella prima squadra, il nostro obiettivo è continuare il nostro percorso e raggiungere la parte alta della classifica. Abbiamo scelto un nome importante come Marco Nuti per la panchina, lo riabbracciamo volentieri".

Due squadre piene di giovani, fatte apposta per far bene e, perché no, per stupire. Ora però parla il campo, entrambe le squadre avranno la prima gara il 19 ottobre: la B1 giocherà a Città di Castello, la B invece esordirà contro San Marino. Ambedue affronteranno gironi nel centro Italia, tra Toscana, Emilia, Liguria, Umbria, Marche e Lazio.

La rosa dell'Arno Volley 1967

La squadra maschile Arno Volley 1967 si prepara ad iniziare il girone D del campionato Fipav serie B con un roster drasticamente rinnovato. Su 13 giocatori ben 7 sono nuovi arrivi e anche il mister è cambiato, con il grande ritorno a Castelfranco di Marco Nuti, ex campione che ha giocato in serie A1 e in Nazionale e allenato in serie B, che sarà affiancato da Giacomo Finisini e Cristiano Volterrani come aiuto allenatore.

Il rinnovamento dell’assetto della squadra parte quindi da una guida tecnica d’eccezione proseguendo nei ragazzi: quest'anno arrivano giovani promettenti nel team bianco-verde come Andrea Consani (opposto), Luca Riposati (palleggiatore), Cristian Cannella (libero) e Lorenzo Verdecchia (schiacciatore) proveniente dalla Nazionale Italiana Sordi. Torna a giocare poi a Castelfranco lo schiacciatore castelfranchese Leonardo Aliberti e fa il suo grande ritorno in Toscana, dopo l'esperienza in serie A2, Davide Benaglia (centrale), un elemento che farà la differenza in questo campionato. Nuovo anche il regista Michel Guemart (palleggiatore), atleta di grande esperienza con un passato in serie A. Sono invece stati riconfermati: Fabrizio Andreatta (schiacciatore), Matteo Ridolfi (centrale), Nicola Falaschi (schiacciatore), Francesco Da Prato (opposto), Francesco Pitto (centrale, capitano), e Riccardo Pinzani (libero).

La rosa della Pallavolo Castelfranco

Squadra rinnovata anche per il volley femminile della Pallavolo Castelfranco che quest’anno vede arrivare da Santa Croce quattro giovanissime atlete reduci dal campionato under 18: le schiacciatrici Giulia Bertelli e Chiara Zonta e le centrali Eva Bernardeschi e Sara Chisari. L'altra new entry è la palleggiatrice Valentina Menganziol, proveniente dall'Ezzelina Carinatese della provincia di Treviso. I coach rimangono gli stessi, Alessandro Menicucci e Nicola Ficini, e sono riconfermate le atlete: Martina Lippi (palleggiatrice), Erika Tamburini e Melissa Tesi (liberi), Margherita Andreotti e Alessandra Colzi (centrali), Francesca De Bellis, Chiara Scadella e Virginia Ristori Tomberli (schiacciatrici).

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Volley