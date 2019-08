Rischio alluvioni, Pieroni (PD): "100mila euro ai comuni del distretto conciario"

“Il Distretto Conciario pisano, insieme al comune di Pontedera, è al secondo posto della graduatoria del bando regionale per gli studi sul rischio idraulico, quindi destinatario di un finanziamento di 100mila euro da utilizzare per sviluppare gli studi e implementare le mappe di pericolosità da alluvione con l’obiettivo di realizzare celermente le opere necessarie alla messa in sicurezza idraulica – spiega Andrea Pieroni, consigliere regionale, commentando la pubblicazione della graduatoria –. È decisamente una buona notizia per il territorio, per un’area dinamica, ad alta vocazione produttiva e industriale ma anche fragile dal punto di vista del rischio idraulico; un’area che ha bisogno quindi, per crescere ancora, di essere messa in sicurezza. avevo già espresso la mia soddisfazione in occasione della pubblicazione del bando, oggi la ribadisco sottolineando l’opportunità che le amministrazioni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte e Pontedera hanno saputo cogliere e la scelta della Regione di promuovere, sempre, parallelamente sicurezza e sviluppo”.

“Le risorse – prosegue Pieroni – fanno parte dello stanziamento di 480mila euro previsto dalla nuova legge regionale sul rischio alluvioni approvata lo scorso anno: una norma innovativa che ha fatto fare alla nostra regione un importante passo in avanti prevedendo, tra le altre cose, anche la possibilità di realizzare opere di prevenzione da parte dei privati.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Gruppo Partito Democratico - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera