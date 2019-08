Downburst Montelupo, Bagnai (Cdx): "Come procederà Comune per ripristino?"

In merito all’evento calamitoso che il 26 agosto si è abbattuto con una forte precipitazione temporalesca e raffiche di vento su Montelupo Fiorentino lesionando in modo consistente il Palazzetto dello sport , il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo ha presentato un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

Considerando che sulla struttura lesionata erano già previsti lavori interessanti anche il tetto scoperchiato dall'evento calamitoso e si era disposto uno stanziamento di 170mila euro, e rilevato che anche da fonti dell’Amministrazione comunale si fa notare che erano già stati effettuati interventi rivelatisi non risolutivi, ci preme capire da un lato come si intende procedere alla luce della situazione determinatasi che renderà necessario un supplemento di spesa per la rimessa in ripristino dell’immobile, e dall’altro se le problematiche note all’Amministrazione comunale non erano tali da incidere sulla staticità del tetto in base a rilievi peritali di cui eventualmente si disponga.

Appare alquanto singolare che l’entità del fenomeno abbia coinvolto un solo immobile, ed è pertanto giusto fugare ogni dubbio circa l’assenza di nessi di causalità con la precedente situazione del tetto. Abbiamo inoltre chiesto come si intenda procedere per salvaguardare nelle more degli interventi occorrenti per l’effettuazione dei lavori il regolare svolgimento dell’attività agonistica di tanti atleti che hanno raggiunto risultati lusinghieri allenandosi e gareggiando nel Pala Bitossi.

Daniele Bagnai,Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino