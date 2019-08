Downburst a Montelupo, la solidarietà di Cerreto Guidi: "Alla mente eventi del 2014"

L’amministrazione comunale di Cerreto Guidi esprime pubblicamente solidarietà al Comune di Montelupo Fiorentino in seguito al violento fenomeno atmosferico che nel pomeriggio di lunedì 26 agosto ha seriamente danneggiato il Palazzetto dello Sport “Sergio Bitossi ”, in Via Marconi, a Montelupo, compromettendo seriamente la copertura.

“Si tratta di un evento estremo - commenta il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti - che riporta tristemente alla mente quanto accadde nel settembre del 2014 a Cerreto Guidi, con il downburst che colpì duramente Stabbia e Lazzeretto. Siamo vicini al Sindaco Paolo Masetti, alla comunità di Montelupo e in particolare all’Associazione ASP che ha in gestione l’impianto sportivo. In ragione della difficile situazione creatasi per i tanti utilizzatori della struttura - conclude il sindaco - siamo a disposizione per eventuali necessità e siamo consapevoli che di fronte a tali eventi l’impegno grande è quello di unire le forze di tutta la comunità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

