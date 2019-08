Eccidio del Padule, cerimonia di fronte ai monumenti restaurati

Domenica 1 settembre alle 8.30 a Castelmartini di Larciano, davanti il Monumento Lo Stupore, avrà luogo la cerimonia unitaria per il 75° anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio.

A ricordare le 174 vittime del 23 agosto 1944, ci saranno oltre a tanti sindaci toscani, le associazioni combattentistiche e le autorità militari, anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Senatore della Repubblica Dario Parrini, il Prefetto di Pistoia Emilia Zarrilli ed il Console generale aggiunto Peter von Wesendonk.

Dopo la celebrazione della SS Messa officiata da Don Gianluca Palermo, andrà in scena la performance teatrale con la regia di Firenza Guidi dal titolo "Tutti i nomi".

La cerimonia unitaria sarà l'occasione di mostrare e spiegare i lavori di restauro effettuati al monumento di Gino Terreni ed alle opere di Andrea Dami contenute all'interno del Giardino della Memoria, la pubblicazione in tre lingue sull'eccidio e sul monumento, la cartellonistica dislocata nei vari punti di interesse per i fatti del '44 e la messa in sicurezza dei bozzetti di Gino Terreni presso il Centro Visite, finanziati dalla Repubblica Tedesca con il Fondo per il futuro italo tedesco.

Alla cerimonia parteciperanno i parenti delle tante vittime dell'eccidio non solo del Padule di Fucecchio, ma anche alcuni testimoni superstiti di Stazzema e Marzabotto.

Fonte: Comune di Larciano

