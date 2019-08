L'estintore perde, nube nella tramvia: due intossicati in ospedale

La perdita da uno degli estintori in un vagone ha causato una lieve intossicazione per alcuni passeggeri. È accaduto ieri, martedì 27 agosto, sulla tramvia a Firenze, in viale Talenti. Due persone sono state soccorse dai sanitari e portate in codice verde in ospedale. I passeggeri hanno raccontato ai soccorritori di aver sentito un rumore dopo il quale il convoglio è stato invaso da una nube biancastra sprigionatasi dall'estintore. Sono in corso accertamenti, potrebbe essere stata una manomissione da parte di teppisti come un semplice guasto.

