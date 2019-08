Nuovo futuro per il teatro Impero, l'Ance: "Occasione di sviluppo"

«ANCE Siena sarà sempre al fianco delle imprese che investono con coraggio sulla rigenerazione urbana, una necessità oltre che un’occasione di sviluppo». Così Andrea Tanzini, presidente dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Siena plaude alla notizia di un nuovo futuro immobiliare per l’ex cinema Impero a Siena. «Il percorso autorizzativo è stato complesso e da molti anni l'ex cinema Impero era in cerca di una soluzione definitiva – prosegue Tanzini -, oggi l’area ha un nuovo futuro grazie al coraggio di alcuni imprenditori. Il tema della rigenerazione urbana, come più volte sostenuto e come evidenziato nel nostro manifesto che presenteremo all’amministrazione comunale, è cruciale per l’economia del nostro territorio e deve vedere tutti i soggetti coinvolti, imprenditori, costruttori e istituzioni fianco a fianco in una progettazione con una visione strategica che vada oltre il vincolo del mandato amministrativo. In questa direzione è partita l’esperienza della commissione interprofessionale alla quale ANCE Siena partecipa con convinzione apportando il proprio contributo di esperienza pratica sul campo. Anche per questo motivo – continua Tanzini – chiederemo all’amministrazione comunale di Siena una condivisione dei principi ispiratori e dei temi presenti nel nostro manifesto, nella convinzione che l’edilizia continui a rappresentare uno dei volani principali di sviluppo economico e sociale». «Del resto – conclude Tanzini - le indicazioni fornite recentemente dalla Giunta comunale sugli obiettivi del nuovo Piano Operativo, ad esempio una maggiore flessibilità sui cambi di destinazione d’uso per favorire il recupero di contenitori esistenti nel tessuto urbano e inutilizzati o il miglioramento dell’accessibilità urbana, vanno nella direzione da noi auspicata».

Fonte: Associazione Nazionale Costruttori Edili Siena

