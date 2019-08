Gas, BHGE Nuovo Pignone si aggiudica la commessa Venture Global LNG

BHGE Nuovo Pignone annuncia oggi l’aggiudicazione di un’importante commessa per la fornitura di sistemi di liquefazione del gas naturale. L’accordo prevede la fornitura a Venture Global LNG di soluzioni all’avanguardia per la liquefazione del gas naturale e per la produzione e la distribuzione di energia elettrica per il progetto Calcasieu Pass, in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti.

Più in dettaglio, BHGE Nuovo Pignone fornirà 18 treni di compressione per la liquefazione del gas naturale – per una capacità complessiva di 10 milioni di tonnellate per anno - insieme al relativo Gruppo di Generazione di Elettricità. Al cuore dei treni ci sarà la tecnologia dei compressori centrifughi di Nuovo Pignone che sono prodotti nello stabilimento di Firenze. Nuovo Pignone ha costruito in questo specifico settore più di oltre 550 compressori, installati nella stragrande maggioranza degli impianti LNG di tutto il mondo.

I treni saranno poi assemblati in moduli e collaudati nei siti produttivi toscani di Nuovo Pignone a Massa ed Avenza, e si caratterizzano per un approccio “plug-and-play”, che permette un’installazione più veloce, minimizzando i tempi di costruzione e messa in opera degli impianti.

“BHGE Nuovo Pignone si conferma leader nella fornitura di soluzioni innovative per la liquefazione del gas naturale, essendo protagonista in molti dei progetti più importanti recentemente avviati a livello mondiale in questo settore” ha commentato Michele Stangarone, Presidente di Nuovo Pignone. “La crescita globale della domanda di energia continuerà nei prossimi anni, così come il focus sulla transizione energetica: per questo vedremo un’adozione sempre più massiccia del gas naturale nel mix energetico, poiché disponibilità, flessibilità e costo sono fattori determinanti nei futuri scenari energetici”.

La consegna dei primi moduli è prevista per la seconda metà del 2020 e continuerà per tutto il 2021. La commessa comprende anche i servizi sul campo per l’installazione e la manutenzione dei moduli.

La fornitura per il progetto Calcasieu Pass è la prima dell’accordo quadro stretto tra BHGE e Venture Global LNG per una capacità produttiva complessiva di 60 milioni di tonnellate per anno.

Fonte: ufficio stampa

