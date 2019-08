Immobile via Rospicciano, prima pulizia dei seminterrati

Obiettivo raggiunto. Finalmente domani, giovedì 29 agosto, inizieranno i lavori di pulizia dei locali seminterrati dell’immobile di via Rospicciano a Ponsacco. Un risultato importante frutto dell’impegno e della costanza dell’Amministrazione su tale questione. Il dato fondamentale è che le operazioni di pulizia saranno totalmente a carico del privato attraverso l’intervento dell’Istituto Vendite Giudiziarie, custode dell’immobile, senza alcuna spesa per le casse comunali e dunque senza alcun aggravio per i cittadini di Ponsacco.

Le operazioni saranno eseguite dall’Azienda Geofor Spa con la supervisione del Comune. Negli scorsi mesi l’Amministrazione aveva provveduto a chiedere agli Enti competenti di procedere con la pulizia dei locali. In caso di necessità logistiche, le operazioni potranno temporaneamente interessare anche parti delle aree pubbliche circostanti adibite a parcheggio, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori da parte degli operatori coinvolti.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

