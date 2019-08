I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti a Cortona, in località Pierle, per l'incendio di un camion a seguito di un incidente. L'incendio del mezzo che trasportava legna è stato estinto dalla squadra dei pompieri e il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario inviato dal 118 per il successivo ricovero in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.

