Infermieri richiamati per pausa caffè, Nursind non dà la smentita

"In relazione al comunicato pubblicato dall'Azienda riteniamo inaudito che quest'ultima invece di correggere i propri errori si scagli contro la nostra organizzazione accusandoci addirittura di diffamazione.

Nursind ha raccolto le segnalazioni dei lavoratori (ruolo proprio di un'organizzazione sindacale) ed ha prontamente chiesto un confronto con l'azienda inviando una Pec nella quale si segnalava e si chiedeva spiegazioni sull'accaduto. A tale richiesta l'azienda non ha mai risposto.

Le segnalazioni riportate da Nursind non sono false né ingiustificate ma sono la voce dei lavoratori.

Per tali motivi Nursind ribadisce e conferma le segnalazioni fatte dai colleghi i quali riferiscono di essere stati fermati da un dipendente dell'azienda con funzioni di sorveglianza che ha chiesto, e da alcuni ottenuto, i propri nominativi.

Per tali ragioni Nursind non può dare alcuna smentita e non può essere accusata dall'azienda di diffamazione e danno all'immagine .

L'azienda invece di scagliarsi contro il sindacato farebbe meglio a guardasi bene al proprio interno...."

Roberto Cesario, responsabile Nursind Prato

