Innovazione digitale, tre corsi alle Murate

Mip - Murate Idea Park, incubatore di impresa e iniziativa della Scuola di Scienze aziendali e tecnologie industriali Piero Baldesi (Ssati), sta organizzando corsi altamente specialistici e professionalizzanti nel mondo dell’innovazione digitale. I corsi si suddivideranno in tre macro aree: Digital Software Development, Digital Business Design & Management, Digital Data Ict & Cybersecurity. Un’occasione per ampliare le proprie competenze e sviluppare la propria rete di conoscenze. I corsi sono aperti a tutti: studenti, occupati e inoccupati. I primi moduli che prenderanno avvio da metà settembre sono: Digital Project Manager – Project Planning (scadenza iscrizione 8 settembre, inizio corso 20 settembre, cadenza bisettimanale); Digital Project Manager – Execution & Control (scadenza iscrizione 15 settembre, inizio corso 23 ottobre, cadenza bisettimanale); Comunicare al tempo del Gdpr – Come fare marketing e rispettare le regole (scadenza iscrizione 8 settembre, inizio corso 23 settembre, cadenza settimanale); User stories: raccolta requisiti per il processo di sviluppo software e agile (scadenza iscrizione 6 ottobre, inizio corso previsto per metà ottobre); Software Engineering in Php con Laravel (scadenza iscrizione 27 ottobre, inizio corso previsto per metà novembre). Gli under 35, studenti o inoccupati, inoltre, potranno beneficiare di borse di studio a copertura totale o parziale del costo dei corsi in programma, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, compilando il form. Maggiori informazioni sui corsi sono disponibili sul sito https://murateideapark.it/ o chiamando il numero 0552466091. Questo il link al catalogo formativo: https://bit.ly/2Jnrdvy.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

