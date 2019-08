Irregolari a Firenze, espulsi tre uomini dalla polizia

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha nuovamente effettuato un servizio straordinario di controllo. Nell’ambito dell’attività, tra piazza Duomo, via Cerretani e via del Giglio, gli agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno rintracciato 5 venditori abusivi fermati mentre stavano esibendo delle stampe in strada.

Si tratta di cinque cittadini marocchini di età compresa tra i 24 e i 30 anni, finiti tutti in via Zara dove sono stati sottoposti a fermo per identificazione, denunciati per la violazione degli obblighi sul soggiorno e infine sanzionati con una multa da 5000 euro a testa. Sequestrate anche diverse stampe.

Nei confronti dei fermati, in Italia irregolari, la Questura ha avviato le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Tre in particolare, già gravati da un precedente ordine di espulsione, sono stati immediatamente accompagnati presso un Centro per l’espulsione per essere poi definitivamente allontanati dal territorio nazionale.

Fonte: Questura di Firenze

