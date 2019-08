Lavori sulla strada di Toiano a Cerreto Guidi

Sono in corso di svolgimento i lavori di ripristino del piano stradale lungo la strada provinciale 105 di Toiano. L’intervento è curato dalla Città Metropolitana di Firenze in seguito ai lavori realizzati da Acque S.p.A., serviti per dismettere la vecchia tubazione.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato istituito un senso unico alternato, fino a venerdì 30 agosto, nel tratto compreso dal km 3+500 al km 4+500 circa nel Comune di Cerreto Guidi, in pratica dall’incrocio con Via di Sommiano a Via Pianello Val Tidone.

In questi mesi l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha seguito da vicino la situazione sollecitando Acque S.p.A. e la Città Metropolitana perché intervenissero per le rispettive competenze, accelerando i lavori lungo la provinciale 105.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

