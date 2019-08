Macerie, evento rinviato: allestimento troppo impegnativo

La rappresentazione teatrale di “Macèrie”, capolavoro in vernacolo di Domenico Sartori, prevista per questo sabato in Piazza dei Cavalieri a Pisa, viene rinviata a data da definire. Dato l’allestimento estremamente impegnativo e l’importante appuntamento che costituisce per la città, l’impegno preso dal nuovo assessore alla cultura del Comune di Pisa con le compagnie teatrali coinvolte, il “Crocchio Goliardi Spensierati” e “Il Gabbiano”, è di mettere a disposizione il Teatro Verdi, per permettere una rappresentazione adatta all’importanza dell’evento e alla qualità delle energie artistiche profuse per realizzarlo.

“Fortunatamente - commentano gli organizzatori - questo atteso evento verrà comunque realizzato grazie all’impegno assunto da parte del Comune, che tiene moltissimo all’iniziativa, mettendo a disposizione il Teatro Verdi, cuore della cultura teatrale cittadina, affinché questa commedia venga rappresentata a breve nella sua più degna cornice. Quanto prima verrà comunicata la data della rappresentazione al Verdi; per adesso, al fine di celebrare, seppure in tono minore e senza clamore, la tragica e memorabile ricorrenza del 31 agosto, il Crocchio Goliardi Spensierati ha ottenuto dalla Parrocchia di Santo Stefano a Porta a Lucca la cortese disponibilità del teatrino ove sabato sera alle ore 21.00, ad ingresso libero ma per un pubblico necessariamente limitato, verrà rappresentata la commedia “Macèrie” con allestimento semplificato, in attesa della più solenne replica al Teatro Verdi”.

