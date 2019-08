Mamma rapisce figlio neonato dopo affidamento ai servizi sociali

I genitori di un bimbo di poco più di un mese lo hanno portato via dopo l'affidamento ai servizi sociali in una casa di accoglienza di Pisa. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, specificando che la polizia sta battendo ogni pista. Qualche giorno fa si è tenuta l'udienza del tribunale dei minorenni che ha deciso l'affidamento ai servizi sociali. La donna era stata ritenuta non capace di gestire il neonato, lo stesso era successo anche con l'altro figlio nato in precedenza. Da tempo i servizi sociali di Livorno (la donna è residente lì), l'Asl e il Sert stavano curando il caso, prima della fuga.

