Affida auto da rally al meccanico, lui non la restituisce: denunciato

Aveva pagato in anticipo il meccanico per i lavori di manutenzione per una Alfa Romeo da rally, ma questi oltre a non ridarle l'auto non aveva neppure programmato gli interventi concordati. Per questo il professionista è stato denunciato dai carabinieri di Chiusi Scalo per appropriazione indebita, dopo la denuncia della 44enne. Il meccanico dopo molto tempo non aveva restituito il mezzo, che non teneva neppure all'interno della sua officina. Si sarebbe giustificato dicendo di essere molto impegnato. La quarantenne ha dovuto far intervenire i militari che, dopo la denuncia, hanno trovato e restituito il mezzo.

