Merc'ANT d'Autunno al Parterre, la Fondazione cerca merce e volontari

Per il sedicesimo anno consecutivo la Fondazione ANT Onlus organizza, presso la Sala dei Marmi del Parterre a Firenze, il Mercatino della Solidarietà d’Autunno nei giorni 4-5-6 Ottobre con orario Venerdi 15-19, Sabato e Domenica 10-13 e 15-19. Come ogni anno il Mercatino si avvarrà della collaborazione Quartiere 2, e della Sezione Soci Coop Firenze Nord-Est.

Tutti coloro che fossero interessati a donare merce in buone condizioni (oggettistica, bigiotteria, profumeria, pelletteria, ceramica, borse, generi alimentari) oppure offrire il proprio aiuto come Volontari, possono contattare la Delegazione di Firenze o portare direttamente la merce entro il mese di settembre in Via San Donato 40/6, a Firenze da lunedi al giovedì in orario 9-17 e venerdì 9-16.Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere il servizio di assistenza domiciliare oncologica che ANT offre gratuitamente ai Sofferenti di tumore e alle loro famiglie a Firenze, Prato, Pistoia e i progetti di prevenzione portati avanti dalla Fondazione.

La struttura sanitaria nella regione Toscana è composta da 9 medici, 7 infermieri e 4 psicologi

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Fondazione Ant

