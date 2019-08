Mondiali Antirazzisti, appuntamento al Prato del Quercione

Tornano i Mondiali Antirazzisti a Firenze per ribadire che la lotta ad ogni forma di discriminazione e razzismo parte anche da un campo da gioco. Dal 29 agosto al 1 settembre al Prato del Quercione nel Parco delle Cascine l’evento organizzato da UISP – Unione italiana sport per tutti, nell’ambito del festival Copula Mundi. Durante i quattro giorni sono in programma momenti di riflessione e attività sportive.

Venerdì 30 agosto (con inizio alle ore 18) si parlerà di sport, educazione ed integrazione attraverso progetti, iniziative ed esperienze che diverse realtà del territorio hanno organizzato o vissuto in prima

persona: il carcere, la scuola, la disabilità, i diritti, le periferie, tante le tematiche che si incroceranno, a dimostrazione che lo sport rappresenta un valido ed indispensabile strumento di emancipazione e crescita sociale per combattere le disuguaglianze. Ad introdurre l’incontro Marco Ceccantini - Presidente UISP Firenze. Interverranno Ludovico Arte - Dirigente ITT Marco Polo Firenze; Don Massimo Biancalani

- Centro Accoglienza Vicofare (Pistoia); Carlo Balestri - Mondiali Anti-razzisti UISP Nazionale; Claudio Cirri - Asd Revolution Soccer Firenze e Alvaro Fruttuosi - Gs Le Panche – Castelquarto Firenze.

Il dibattito lascerà poi spazio al gioco nel fine settimana. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre (orario 15-19.30) saranno venti le squadre formate da giocatori di diverso genere e di età varie, che parteciperanno al torneo di calcio a 5 mentre saranno otto le formazioni che si affronteranno sul campo di pallavolo. La manifestazione non competitiva vedrà i partecipanti auto-arbitrare l’incontro nel segno del fair play.

Inoltre ai Mondiali Antirazzisti sarà possibile assistere alle esibizioni, e in alcuni casi anche provare, di diverse discipline

sportive: bmx, skate, pakua, danza integrata, giocoleria e circo, pugilato, corsa e camminata, pattini a rotelle, calciobalilla e ping pong. L’evento gratuito e aperto a tutti è organizzato in collaborazione con l’Associazione Anelli Mancanti.

Fonte: Uisp - Ufficio stampa

