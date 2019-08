Museo BeGo, come partecipare al Campus Settembrino per bambini

Ultimi posti disponibili per partecipare al Campus Settembrino del Museo Benozzo Gozzoli del Comune di Castelfiorentino. Da martedì 3 a giovedì 5 settembre, dalle ore 9 alle 17, il BeGo ospiterà attività ludiche e laboratoriali per bambini dai 7 ai 10 anni, per scoprire l’arte divertendosi. Quest’anno protagonisti delle giornate saranno gli animali fantastici dell’arte: i bambini troveranno, tra mito e leggenda, animali rappresentati nelle opere d’arte più famose, partendo da quelli di Benozzo Gozzoli presenti nelle storie affrescate nei due tabernacoli conservati al Museo, e potranno crearne di nuovi con la loro fantasia.

I tre appuntamenti di “Animali fantastici. Dove trovarli e come inventarli”, che si svolgono nell’ambito del Campus Settembrino S-passo al Museo, promosso dalla Regione Toscana, sostenuti dal Comune di Castelfiorentino e realizzatidall’Associazione Orpheus APS, rappresentano tre occasioni per utilizzare il gioco come momento chiave dell’educazione e per sperimentare relazioni positive e personali con l’arte.

Le iscrizioni sono aperte fino sabato 31 agosto compreso. Costi: singola giornata 40,00 €; campus intero: 110,00 €. Per tutti i soci Coop è previsto uno sconto del 10%. Novità 2019 è lo Sconto Famiglia: il seconod bambino paga la metà. I prezzi comprendono: la merenda al mattino e al pomeriggio ed i materiali per le attività; non includono il pranzo che dovrà essere fornito al sacco. È possibile iscriversi passando o telefonando al Museo BeGo negli orari di apertura (lunedì e venerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00), oppure richiedendo la modulistica da compilare per mail a info@museobenozzogozzoli.it

Fonte: Ufficio stampa

