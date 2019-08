Una Notte di Piacere a Casciana Terme, torna l'evento nel centro storico

Casciana Terme si trasforma per una serata all'insegna del piacere in tutte le sue declinazioni. Sabato 31 agosto musica, divertimento, benessere e buon cibo

saranno i protagonisti della nona edizione di “Una Notte di Piacere - Casciana accende i vostri sensi”, manifestazione organizzata dal Comitato Cascianese dei commercianti, con il contributo e il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione della ProLoco.

Un'esperienza unica in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, animato dai tantissimi spettacoli del centro storico, dalla musica dal vivo e dal gusto delle

prelibatezze. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere.

Si comincia alle 19 con l'apertura dei punti ristoro in Largo Mazzini, via XX Settembre, via Cavour, piazza Garibaldi e via della Sorgente. Cinque location

dove sarà possibile gustare pizza, pasta, grigliata di carne, pesce fritto, tartufo delle colline sanminiatesi e frati espressi.

Gli spettacoli prendono il via alle 21.30 con il gruppo musicale “Guys in Leopardy” in via della Sorgente e Dj Duke in piazza Miniati, mentre in via Cavour va in scena la sfilata pin-up accompagnata dalla musica di Elia e uno spazio per i più piccoli con il Truccabimbi & Bolle da Mago Merlo. Dalle 22 lo spettacolo itinerante della street band The Shining Winds, e il grande show di piazza Garibaldi, con lo spettacolo del Mamamia Tour direttamente da Torre del Lago, prima del gran finale di mezzanotte “Accendi i sensi... e falle volare”.

Per le strade del centro durante la manifestazione sarà presente inoltre il Mercatino di Modernariato.

Fonte: Confcommercio Pisa

