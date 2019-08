Picchia due giovani per derubarli, arrestato 26enne ad Arezzo

Nel pomeriggio di ieri 27 agosto, i carabinieri della Stazione di Arezzo, in collaborazione con quelli della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Arezzo, sono intervenuti per due tentate rapine avvenute in rapida successione di fronte alla Stazione ferroviaria e in un parco cittadino.

Le due giovani vittime, una di Arezzo e una di Siena, sono state picchiate con efferata violenza. I carabinieri, raccolte le testimonianze delle vittime e di alcuni testimoni, si sono posti alla ricerca dell’autore.

I due giovani sono stati avvicinati e minacciati dal rapinatore allo scopo di farsi consegnare il denaro in loro possesso e colpiti ripetutamente al volto riportando fratture alle ossa nasali.

Non lontano dal luogo della seconda aggressione, è stato fermato il rapinatore, un 26enne del Casentino gravato da precedenti di polizia, e tratto in arresto per “tentata rapina” e “lesioni personali gravi”.

Al momento del controllo il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un martelletto frangivetro che presumibilmente avrebbe potuto utilizzare per commettere altri reati e, pertanto, è stato segnalato in stato di libertà anche per “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”.

L’arrestato è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Arezzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

