Piccolo incendio al Circolo Arci di Pontorme, molto fumo e nessun danno

Tanta paura al Nuovo Circolo Arci Pontorme di Empoli, nel pomeriggio di oggi. Un cestino all'interno di una stanza della struttura, ha preso fuoco per cause non accertate e ha provocato molto fumo. I passanti, accortisi dell'incendio, hanno chiamato subito i vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Empoli, che è riuscita a domare l'incendio con l'estintore. Le fiamme non si sono propagate da cestino ad altri oggetti o mobilio presente nella stanza. Non si registrano danni alla struttura né a persone.