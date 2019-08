'Poesie nel cassetto' 2019 torna alla Comunità di Sant'Egidio

"Poesie nel cassetto" per la Comunità di Sant'Egidio. È ai nastri di partenza ad Anghiari (Arezzo), il 30 e il 31 agosto, la nuova edizione di "Poesie nel cassetto", l'iniziativa fondata e coordinata da Vito Taverna per diffondere attraverso la poesia civile, i valori della solidarietà, della fratellanza e della Pace. Ogni anno viene dedicato un convegno di poesia ad una organizzazione nazionale o internazionale che si occupi di problemi sociali del nostro tempo. Per l'occasione viene redato un libro di poesie a tema, a cui partecipano affermati autori di poesia, le cui copie vengono donate al soggetto prescelto, quest'anno la Comunità di Sant'Egidio, per la raccolta di fondi.

Il primo convegno fu tenuto a battesimo da Giulio Carlo Argan e adesso, dopo i Convegni dedicati tra gli altri all'Unicef, Unesco, Medici senza frontiere, Emergency, Amnesty international, Wwf, Save the children, Fai, Amref, Libera, Rondine cittadella della Pace, la XXIX del convegno è dedicata alla Comunità di Sant'Egidio, in condivisione con i "i valori di solidarietà e fratellanza per un mondo più giusto e per un futuro di Pace tra i popoli".

Il libro è un omaggio di "Poesie nel Cassetto" alla Comunità di Sant’Egidio per la sua opera, che svolge in tutto il mondo, a favore dei più deboli.

L'apertura delle due giornate di convegno è prevista venerdì 30, alle ore 17, nel castello di Sorci, con un confronto con tre autori italiani (Gualtiero Nicolini, Maria Grazia Nicolini e Michele Brancale) e alle 21 il concerto di chitarra di Yvonne Zaher e dell'Alvarez Guitar Quartet.

Sabato 31, alle 16, la cerimonia con il convegno di "Poesie nel cassetto", con l'intervento dei rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio, e alle 21 il concerto dell'Orchestra filarmonica Enea Brizzi con la partecipazione del baritono Andrea Sari (dirige Leonardo Rossi).

'Poesie nel cassetto' ha scelto quest'anno come tema il capitolo venticinquesimo del Vangelo di Matteo, che presenta due parabole (cinque vergini sagge e cinque stolte e i talenti) e il giudizio universale; giudizio che avviene su come ciascuno si è comportato, in tutta la sua vita, verso gli affamati, gli assetati, gli stranieri, i nudi, gli ammalati, i prigionieri. Sono i poveri. "Sono grato a Vito Taverna e a 'Poesie nel cassetto' - scrive il Presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, nella prefazione al volume - per aver voluto condividere con sensibilità e amicizia lo spirito della Comunità di Sant'Egidio attraverso gli strumenti della versificazione e il linguaggio poetico che può esprimere, in modo originale e con i tratti che gli sono propri, la partecipazione a un'umanità risvegliata alle domande degli altri e che recupera quelli che sono considerati “scarti” da una parte della società. Lavoriamo ogni giorno perché nessuno sia escluso e perché si possa vivere in pace, con tutti".