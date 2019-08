Pozzo in Festa, appuntamento con la Cena Sociale

La 17^ edizione di “Pozzo in Festa” si concluderà lunedì 2 settembre con un appuntamento speciale. Si tratta della Cena Sociale, il cui ricavato servirà a sostenere le attività rivolte alle famiglie in difficoltà del territorio. La Cena Sociale è l’occasione che ogni anno abbiamo per dare il nostro abbraccio alla città che più ci sta a cuore, Quarrata, ed è anche l'occasione che ogni anno abbiamo di ricevere un grande abbraccio da chi questa città la vive e vuole che migliori, con il contributo di tutti. La cena è a menu fisso e, per questioni organizzative, si potrà partecipare solo su prenotazione; per quanto riguarda il costo della cena, le persone saranno invitate a lasciare un’offerta libera a propria discrezione.

Durante la serata è previsto intrattenimento musicale e animazione per bambini. L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Le prenotazioni saranno raccolte al Parco Verde durante la manifestazione “Pozzo in Festa”, ma è possibile prenotare entro sabato 31 agosto anche contattando l’associazione al numero 0573 739626 in orario mattutino, o scrivendo una mail a comunicazione@pozzodigiacobbe-onlus.com o a pozzodigiacobbeonlus@tiscali.it.

Fonte: Ufficio stampa

