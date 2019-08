Regionali 2020, Bonafè: "In Toscana disposti a dialogo con altre forze"

Simona Bonafè, parlamentare europea e segretaria regionale del Pd in Toscana, ha risposto sulla possibilità di nuove alleanze del partito per le Regionali, anche alla luce di un progetto di governo nazionale tra M5s e Pd

."Abbiamo già iniziato gli incontri con partiti e movimenti civici al fine di costruire una coalizione per il 2020. Continueremo il confronto con tutti e saremo disponibili al dialogo anche con altre forze politiche, per capire se esistano le condizioni di accordi più ampi nella nostra regione con l'obiettivo prioritario di presentare un programma credibile per il futuro della Toscana a partire dalle infrastrutture e le politiche di sviluppo della regione".

"A livello nazionale -prosegue - si sta aprendo un nuovo quadro politico che sarà più chiaro nei prossimi giorni e di cui tenere conto anche in vista delle elezioni regionali. Ma è bene ribadire che le alleanze si fanno a partire dai programmi, che sono la base di ogni coalizione seria, capace di guardare agli interessi e ai bisogni dei cittadini".

