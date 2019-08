Richiedente asilo aggredito a Cascina, solidarietà di Amnesty International

Appresa da fonti di stampa la notizia relativa all'aggressione, di fronte al palazzo comunale di Cascina, di un richiedente asilo di origini nigeriane, Amnesty International Toscana esprime massima vicinanza e solidarietà nei confronti della vittima. Nel condannare questo atto, preoccupata per il diffuso clima d'odio, la sede toscana dell'organizzazione internazionale per i diritti umani chiede giustizia e adeguate misure di accoglienza per tutti i richiedenti asilo che si sono trovati privi di punti di riferimento, in seguito alla chiusura del centro di accoglienza che li ospitava.

