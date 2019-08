Riciclaggio nei money transfer, 4 denunciati a Firenze

Denunciate quattro persone nell'ambito di controlli della guardia di finanza di Firenze per il rischio riciclaggio nei money transfer della provincia fiorentina. Sono gestori di centri operanti nella città di Firenze.

Nello specifico, nel primo money transfer, gestito da 2 persone originarie del Sudamerica, erano stati effettuati diversi trasferimenti di denaro omettendo di identificare i reali clienti ed utilizzando nelle operazioni i nominativi dei titolari dell’attività (violazione ex art. 55 comma 1 d.lgs 231/2007).

Nel secondo caso, sono stati denunciati il titolare e un dipendente, entrambi nordafricani, per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, in quanto il dipendente era sprovvisto dell’autorizzazione rilasciata dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) per effettuare le transazioni.

Sono stati sottoposti ad ispezioni complessivamente 21 money transfer sia nel capoluogo toscano che nel resto della provincia fiorentina, con l’analisi di 616 operazioni di trasferimento di denaro e l’identificazione di 26 persone intente ad operare al suo interno.

L’attenzione è stata focalizzata sulle transazioni perfezionate dall’Italia verso i cosiddetti paesi “a rischio” e sulla verifica di eventuali ricorrenze dei soggetti nelle liste antiterrorismo.

