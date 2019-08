Rifiuti tessili abbandonati, denunciati due giovani a Firenze

Uno dei due non era nuovo allo scarico abusivo di rifiuti industriali, ma è stato beccato di nuovo assieme a una giovane. I carabinieri del Norm li hanno beccati la scorsa notte in via Simone Martini a Firenze, nel Q4. La pattuglia ha notato un camioncino vicino ai cassonetti e quando hanno deciso di procedere al controllo, il mezzo ha ripreso la marcia. È stato bloccato sul viadotto all'Indiano. All'interno una 27enne ed un 21enne di nazionalità cinese, quest’ultimo già denunciato in passato. Nel mezzo c'erano 45 sacchi con ritagli di tessuto, trasportati senza autorizzazioni. Sono stati denunciati in stato di libertà, il mezzo e il materiale sono stati sequestrati.

