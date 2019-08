Rimane bloccato nell'auto dopo l'incidente a Prato

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti intorno alle ore 7 di oggi, mercoledì 28 agosto, per un incidente stradale in via dei Trebbi, dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Uno degli occupanti, rimasto bloccato all'interno del veicolo, è stato estratto dai pompieri per poi essere affidato al personale sanitario inviato dal 118. In seguito il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente. Presente sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.

