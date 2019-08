Scipioni (Lega) "Dichiarazione d'amore tra Nardella e M5S, faccia chiarezza"

"Apprendiamo anche oggi a mezzo stampa che continuano le “dichiarazione d’amore” tra il Pd ed il 5 stelle, non ultimo oggi il sindaco Nardella.

A parte ogni considerazione che ci spingerebbe e ad utilizzare un certo linguaggio colorito nel caso di specie, da buoni “toscanacci”, vogliamo limitarci a definire le dichiarazioni del Sindaco di Firenze come come quella di una pura e semplice “faccia di bronzo” che incarna la più becera ed opportunistica politica “da bar”, espressione che spesso il Pd invoca a torto nei nostri confronti.



Il tutto mentre solo un giorno fa il capogruppo a palazzo vecchio dei 5 Stelle De Blasi dichiarava apertamente la propria contrarietà allo sviluppo di opere fondamentali per Firenze come alta velocità ed aeroporto.

Come possa pensare Nardella a trovare delle “sinergie” con i 5 stelle su queste premesse francamente ci lascia basiti.

Se così fosse, allora dobbiamo dedurre che Nardella stesso non ritenga più prioritario lo sviluppo di Peretola?

Credo che sarebbe opportuno fare chiarezza nell’interesse dei fiorentini sopratutto, che da decenni, grazie al suo partito, vedono tutt’ora bloccata un’opera essenziale per la città.

Ma si sa, per “amore delle poltrone” certi personaggi sono disposti a tutto.

Questa crisi di governo, se non altro, ha avuto quantomeno il merito di far comprendere ai cittadini chi davvero ha a cuore il loro interesse e chi agisce per mero opportunismo politico di facciata"

Alessandro Scipioni, segretario Lega provinciale Firenze

Tutte le notizie di Firenze