I vigili del fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Empoli stanno intervenendo dalla tarda serata di ieri nella frazione di Torre a Fucecchio, in zona di via Poggio Osanna, per la ricerca di un persona dispersa.

Si tratta di un uomo di 90 anni con difficoltà di deambulazione, che non ha fatto rientro presso la propria abitazione.

Sul posto anche un UCL (Unità di Comando Locale), personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e personale del nucleo Cinofili.

