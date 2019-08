A spasso nel Chianti durante l’Expo a Greve

In occasione della 49° edizione dell’Expo del Chianti Classico, prevista dal 5 all'8 settembre nella bella cornice di Greve in Chianti, Enjoychianti, tour operator specializzato nell'organizzazione di servizi turistici sul territorio toscano, promuove “Panoramic Tour by Open Van”.

Durante la nota kermesse che celebra i pregiati vini del Gallo Nero, tra una degustazione e un evento, sarà infatti possibile godere di un tour panoramico a bordo di un open van attraverso la campagna chiantigiana, tra splendidi olivi e immense distese di viti, alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi della Toscana come Greve in Chianti, Panzano in Chianti, Montefioralle e Badia a Passignano.

Greve in Chianti, considerata da molti la capitale del Chianti fiorentino, è un grazioso borgo medievale situato sulla via Chiantigiana, la pittoresca strada che attraversa le colline toscane e che un tempo collegava Firenze con Siena. La piazza centrale del paese è piacevolmente animata da trattorie, enoteche e negozi storici di prodotti artigianali.

Panzano in Chianti, frazione di Greve, è un delizioso paese posto sulle colline toscane, a 498 metri di altitudine, abitato già in epoca etrusca. L'incantevole paesaggio del Chianti, che circonda questo luogo vale da solo una visita. Il castello costituisce il nucleo più antico del borgo e trova sede nella cosiddetta 'Panzano alta' . Buona parte delle mura che cingevano il paese sono ancora ben conservate, come pure le torri d'angolo tra cui una è stata riutilizzata come campanile della Chiesa di Santa Maria.

Definito da molti "uno dei borghi più belli d’Italia", Montefioralle è situato su un’altura dalla quale si domina l’alta valle del fiume Greve e il crinale dei monti del Chianti. Sviluppandosi intorno all'antico castello, il borgo ha assunto una pianta ellittica, con una strada radiale dalla quale si dipanano suggestivi vicoletti. Le antiche mura, ancora oggi ben conservate, presentano i resti di alcune torri, oggi convertite in abitazioni.

Badia a Passignano è un piccolo villaggio medievale sviluppatosi intorno all’Abbazia di S. Michele Arcangelo, immerso fra i vigneti di una delle più belle aree del Chianti Classico. L’antico monastero, fondato dall’Arcivescovado di Firenze, è stato uno dei castelli più potenti della Val di Pesa. Il maestoso complesso monastico e le abitazioni che lo circondano offrono al visitatore un panorama da cartolina.

Un esperto driver parlante italiano e/o inglese illustrerà, su richiesta, alcune curiosità sul territorio. Sono previste anche due brevi soste, rispettivamente a Panzano in Chianti e a Badia a Passignano, per scattare qualche foto ricordo.

Il Panoramic Tour by Open Van è solo su prenotazione. Sarà possibile riservare i biglietti telefonicamente oppure acquistarli direttamente presso il box informativo presente per l'occasione in piazza Matteotti durante tutti i giorni della manifestazione enogastronomica.

Per informazioni e prenotazioni

EnjoyChianti

Piazza Matteotti, 10 – InfoPoint del Comune di Greve in Chianti (FI)

Office: +39 055 016.34.23 +39 055.85.46.299 Mobile: +39 360.109.49.42

Fonte: Ufficio Stampa

