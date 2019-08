Maggio Musicale Fiorentino, Pereira guiderà il Teatro per i prossimi 5 anni

Il sindaco Dario Nardella conferma che nell’incontro odierno il sovrintendente Alexander Pereira ha accettato la proposta di guidare per i prossimi 5 anni il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e che pertanto provvederà a presentarlo al Consiglio di Indirizzo nella prima seduta per la designazione. È in quella sede che Nardella, in qualità di presidente della Fondazione del Maggio Musicale, farà le opportune dichiarazioni ufficiali. Il sindaco fa sapere di avere già acquisito in un colloquio con il Ministro Alberto Bonisoli il parere favorevole alla proposta, dopo che si sarà espresso il Consiglio di Indirizzo. Ovviamente le regole di ingaggio relative ai temi e agli aspetti tecnici e operativi di ingresso di avvicendamento saranno preventivamente discusse con il sindaco di Milano e Presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze