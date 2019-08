Tropico nasce a Pistoia, giovani per la musica e la cultura indipendente

A Pistoia nasce Tropico, un’associazione culturale creata per contribuire allo sviluppo e la diffusione di musica indipendente in città e per la città. Tropico

si presenta al pubblico locale il 7.9.2019 con un evento dal titolo ‘t0’, presso gli spazi di Viabuonfanti42.

Fondata da Francesco Boccaccini e Matteo Cioni (entrambi pistoiesi, classe 1990), l’associazione Tropico nasce con l’obiettivo di colmare un vuoto persistente nella proposta musicale indipendente in Pistoia e provincia. Attraverso l’organizzazione di serate a cadenza regolare, Tropico crea una piattaforma interamente dedicata al sostegno e alla promozione delle produzione musicale indipendente italiana e dei suoi artisti.

Al centro degli eventi di Tropico la musica dal vivo, affiancata talvolta anche da video proiezioni e performance, ad opera di artisti locali emergenti e gruppi maggiormenti affermati a livello nazionale. L’obiettivo principale dell’associazione è quello di attirare l’attenzione del pubblico di Pistoia e provincia su una serie di realtà appartenenti ad un mondo musicale spesso trascurato, proponendo progetti artistici eterogenei ed abbattendo quelle barriere che separano un genere dall’altro.

Tropico si presenta in città con ‘t0’, primo evento dell’associazione negli spazi del centro culturale Viabuonfanti42, il 7.9.2019.

Ospiti della serata, il Collettivo VATE di Lig.Ot (Ettore Brancè) e Vanessa Davini con il loro nuovo progetto ‘ORGALESS’, e il duo lofi hip-hop romano Oribu, composto da Paolo Donato e Edoardo Staffa. L'associazione Tropico nasce a Pistoia dalla passione comune di Francesco Boccaccini e Matteo Cioni per la musica in senso lato con la convinzione che la produzione musicale indipendente debba essere rimessa al centro e che la gente dovrebbe smettere di fare i video col cellulare ai concerti.

Recapiti utili:

mail: tropicoconcerti@gmail.com

Francesco: 34766129887

Matteo: 3404677010

Instagram: @associazionetropico

Facebook: T r o p i c o

Tutte le notizie di Pistoia