Use Gross, prima prova con i 'cugini' di San Miniato

Debutta la nuova Use Computer Gross. Questa sera alle 19.30, al Pala Sammontana, la squadra di coach Alessio Marchini riceve la visita dei cugini dell'Etrusca San Miniato per la prima uscita stagionale. Naturalmente si tratta di un allenamento o poco più visto che le squadre sono al lavoro da nemmeno due settimane, ma è indubbio che, come ogni anno, la prima partita è sempre interessante da vedere soprattutto per dare un'occhiata ai nuovi. Appuntamento quindi al Pala Sammontana.

Fonte: Use Basket Empoli

