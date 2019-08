Al via i lavori di manutenzione alla Rianimazione dell'ospedale di Pesc

A partire dalle ore 12.00 di giovedì 29 Agosto fino a martedì 3 settembre, si svolgeranno alcuni interventi di manutenzione programmata nella Rianimazione del presidio SS Cosma e Damiano di Pescia.

Per permettere il regolare espletamento delle operazioni, e per la sola durata degli interventi, i pazienti che necessitano di ricovero in rianimazione saranno accolti nel reparto UTIC -unità terapia intensiva cardiologica rianimazione.

