Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto, alla stazione di Pisa, i carabinieri hanno arrestato un 45enne di origini tunisine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, dovendo scontare una condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti e tentato furto aggravato, per fatti avvenuti a Pisa tra gli anni 2012 e 2018. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato portato presso il carcere di Pisa.

