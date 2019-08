Bombardamento del 1943, commemorazione a Pisa

Pisa non dimentica la ricorrenza di quel tragico 31 agosto 1943 quando venne colpita da un bombardamento aereo da parte degli Stati Uniti che distrusse gran parte della città, provocando 952 vittime e migliaia di feriti. Il Comune di Pisa per il 76° anniversario invita la popolazione a partecipare alle cerimonie.

Il programma della commemorazione di sabato 31 agosto prevede a Marina di Pisa (chiesa di Maria Ausiliatrice, piazza Maria Santissima Ausiliatrice, ore 10.00) la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide che ricorda i caduti sul lavoro, vittime del bombardamento sulla fabbrica di idrovolanti.

Poi, presso il Sostegno del Canale dei Navicelli (via di Porta a Mare, ore 11.00) sarà deposta una corona di alloro sulla lapide in memoria delle vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare. Previsti gli interventi del Sindaco di Pisa, Michele Conti, e del presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa, Bruno Possenti. Una corona di alloro sarà, infine, deposta all’asilo Beltram, di fronte alla chiesa di San Giovanni al Gatano (via Conte Fazio, ore 12.00), cui seguirà la Messa.

A conclusione della giornata, sarà rappresentata la commedia in vernacolo “Macèrie” (teatrino della parrocchia di Santo Stefano a Porta a Lucca, ore 21.00, ingresso libero) a cura delle compagnie “il Crocchio Goliardi Spensierati” e “Il Gabbiano”, dal capolavoro in vernacolo di Domenico Sartori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

