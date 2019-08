Carrara, Gaia ai cittadini: "Attenti alle truffe, nostri tecnici in casa solo su appuntamento"

Utilizzando come espediente un disservizio momentaneo sull'acquedotto, dei probabili truffatori stamani hanno cercato di entrare in alcune abitazioni di Via Carriona a Carrara con la scusa di dover controllare i contatori. Sempre nella giornata di oggi è stato anche segnalato che dei signori, spacciandosi per operatori comunali, hanno chiesto di entrare nelle case per illustrare un nuovo assetto di gestione di luce, gas, acqua e spazzatura, svolto da un'altra ditta municipalizzata.

Specifichiamo che i tecnici di GAIA S.p.A. si sono recati in via Carriona soltanto per la riparazione di un guasto e non hanno richiesto di entrare nelle abitazioni degli utenti; inoltre GAIA è l’unica società che gestisce il servizio idrico nella zona Toscana Nord.

GAIA S.p.A. chiarisce che i propri addetti si recano a casa degli utenti principalmente previo appuntamento telefonico e comunque mai per offrire promozioni, controllare la pressione al rubinetto o la qualità dell'acqua. Inoltre è possibile riconoscere gli operatori GAIA dal cartellino identificativo con il logo che esibiscono e dal logo che viene riportato sull'abbigliamento da lavoro e sulla macchina aziendale.

Invitiamo sempre a segnalare subito la presenza di presunti truffatori nella propria zona di residenza con una telefonata alle autorità competenti, e anche al numero verde di GAIA 800-223377 (199-113377 da telefonia mobile) al fine di garantire una repentina diffusione dell’informazione. Il Gestore ha pubblicato la notizia sui social Facebook e Twitter non appena gli utenti hanno allertato il numero verde.

Fonte: Ufficio Stampa

