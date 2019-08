Chiede di abbassare il volume della tv perché i figli dormono, lui la picchia: arrestato 40enne

Ha chiesto al compagno di abbassare il volume della televisione perché i loro tre figli minori stavano dormendo, ma al suo rifiuto ha deciso di prendere il telecomando e spegnere la tv. Tanto è bastato per scatenare l'ira del compagno che prima l'ha colpita con un pugno al fianco sinistro e poi l'ha immobilizzata contro un muro, provocandogli un trauma al collo. A quel punto la donna, 36 anni, è riuscita a svincolarsi dal compagno e si è rifugiata a casa di un vicino che ha chiamato la polizia nella tarda serata di ieri. Il compagno, però, non ha placato la sua ira e ha iniziato a colpire ripetutamente la porta dell'appartamento con numerosi calci e spinte, rompendone la maniglia.La polizia, intervenuta sul posto, ha quindi arrestato l'uomo, un 40enne nigeriano, regolarmente residente a Pistoia, per maltrattamenti. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto l'uomo era in evidente stato di agitazione e continuava ad inveire nei confronti della convivente.

Al termine degli accertamenti di rito, su disposizione del P.M. di turno dott. BOCCIA, il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto e condotto presso il locale carcere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. La signora è stata successivamente accompagnata per le cure del caso presso il locale pronto soccorso per poi far ritorno in casa dai propri figli.

Tutte le notizie di Pistoia