Concorso da comandante della municipale, il bando dell'Unione Empolese Valdelsa

Si rinnova il ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale e del servizio di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa. Dal 2019 l'incarico è ricoperto dalla livornese Annalisa Maritan, il cui incarico è scaduto insieme al mandato del presidente dell’Unione dei Comuni. Non è escluso, però, che Maritan possa presentare una sua ricandidatura.

L'Ente ha infatti avviato un nuovo bando di selezione. Per partecipare serve una laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti, e 5 anni di esperienza maturata a livello dirigenziale nella polizia municipale, negli organi di sicurezza dello Stato, delle Regioni e delle Province, anche di natura militare. Il bando prevede un'assunzione a tempo determinato, con durata di 3 anni, per una retribuzione di 18.400,00 euro su tredici mensilità. La domanda potrà essere presentata all'Unione dei Comuni entro il 16 settembre. L'assegnazione del ruolo sarà decisa attraverso la valutazione del curriculum vitae e da un successivo colloquio conoscitivo.

Il vincitore avrà compiti di "indirizzo tecnico-operativo, di direzione e organizzazione" di entrambi i servizi degli undici comuni dell'Unione (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci). Si tratta di un territorio da circa 170mila residenti, servito da poco meno di 100 agenti.

