Coppa Toscana, Abc pronta per la prima sfida al PalaBetti

Dopo appena cinque giorni di preparazione per l’Abc Solettificio Manetti sarà già tempo di scendere in campo.

Sabato alle ore 21.15, infatti, il Biancorosso Empoli arriverà al PalaBetti per la prima giornata del girone eliminatorio di Coppa Toscana (arbitri Sgherri e Rinaldi di Livorno).

Contro i cugini empolesi guidati da Francesco Mazzoni, alla loro seconda stagione in C Silver dopo essere stati una delle maggiori rivelazioni dello scorso campionato, tornerà dunque a scaldare gli animi uno dei derby per eccellenza: non sarà Use, è vero, sarà la sorella minore. Ma sarà pur sempre un derby, e come tale atteso da tutti.

Una partita che, come sempre in questi casi, servirà principalmente a testare la condizione fisica dei gialloblu dopo la prima settimana di preparazione, e che dunque a livello tecnico lascerà il tempo che trova.

Comunque sia: non sarà Use, non sarà campionato, saranno Biancorosso e Coppa Toscana. Ma a prescindere da quel che sarà, l’Abc Solettificio Manetti darà il benvenuto al proprio pubblico, e dovrà farlo nel modo migliore.

La società comunica che per l’ingresso al palazzetto sarà predisposto un biglietto unico al costo di 5 euro (ingresso gratuito per tesserati Abc e bambini fino a 11 anni).

Si ricordano, inoltre, i prossimi due impegni di Coppa dell’Abc Solettificio Manetti: domenica 8 settembre a Capannoli contro Valdera (ore 18) e sabato 14 a Livorno sponda Don Bosco (ore 20.30). La prima classificata al termine del girone accederà agli spareggi in programma nel weekend 21/22 settembre.

Fonte: Abc Castelfiorentino

