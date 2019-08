Uccise rapinatore nel Pisano, gioielliere 72enne stroncato da infarto

Daniele Ferretti se ne è andato a 72 anni, stroncato da un infarto. Abitava a San Giuliano Terme ed era in casa con la moglie Giuliana al momento del malore che se lo è portato via per sempre. Era conosciuto in tutta Pisa per la sua attività di gioielliere e per il suo negozio in via Battelli.

Il nome di Daniele Ferretti era balzato in cima a tutte le cronache nel giugno del 2017 quando una tentata rapina nel suo locale finì in tragedia. Sparò a uno dei ladri che avevano provato a rubare nella sua gioielleria e lo uccise. Dovette affrontare il processo e chiuse il negozio per andare in pensione, ma la sua vita cambiò definitivamente.

La notizia ha stravolto la comunità di San Giuliano Terme e anche quella di Cascina, dove abitano i parenti più stretti di Ferretti.

