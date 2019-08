Downburst Montelupo, nuova copertura del palazzetto entro l'autunno

Palazzetto dello sport Montelupo Fiorentino: già da stamani mattina è a lavoro la ditta incaricata di rimuovere gli elementi di pericolo per il palazzetto e il campo sportivo. Sono arrivate offerte di disponibilità spazi da tante società toscane e fuori della Toscana che hanno preso parte ai campionati nazionali di ginnastica artistica.

«Nei momenti immediatamente successivi alla tempesta che ha distrutto il palazzetto dello sport la reazione della maggior parte dei cittadini è stata quella di stupore, dispiacere, preoccupazione e anche sollievo per il semplice fatto che nessuno si sia fatto male. Per me questo è stato un bellissimo segnale. Dispiace che poi venga strumentalizzato questo evento, con illazioni sullo stato della copertura prive di fondamento», afferma il sindaco Masetti.

Il quadro a due giorni dall’evento è il seguente.

In 3 giorni i comuni dell’Unione, nonché quelli limitrofi come Lastra a Signa e Carmignano hanno dato la disponibilità delle loro strutture per consentire lo svolgimento delle attività sportive ed è stata, inoltre, già dalla sera stessa individuata la palestra dell’Istituto Comprensivo come sede alternativa per alcuni corsi.

«Da subito abbiamo evitato di perderci in discussioni inutili e ci siamo dati da fare: in primo luogo per rispondere alle esigenze delle atlete e delle società sportive. È stata fantastica la solidarietà e il sostegno arrivato da tutti i comuni dell’Unione e da quelli vicini, ma è stata ancor più sorprendente la risposta di tante società Toscane e non solo. Si tratta delle tante realtà che hanno preso parte ai campionati nazionali di ginnastica e non solo e che si sono offerte di supportarci in vari modi», afferma l’assessore allo sport Simone Focardi.

«Per quanto riguarda i lavori già previsti e l’insinuazione che il danno derivi dallo stato della copertura pensavo di aver già dato sufficienti rassicurazioni, ma non pare siano servite.

Abbiamo previsto i lavori che sarebbero dovuti partire ad ottobre perché da tempo c’erano infiltrazioni (fra l’altro nell’unica parte rimasta integra).

Però lunedì scorso la copertura è stata portata via e accartocciata su se stessa; una situazione che può scaturire solo in conseguenza di un evento atmosferico eccezionale.

Un evento che è stato raccontato dal meteorologo Gordon Baldacci».

Da questa mattina è a lavoro la ditta incaricata di rimuovere gli elementi di pericolo dal palazzetto dello sport e dal campo di calcio, in modo che le strutture possano tornare ad essere agibili.

Il fatto che la gara per l’intervento di rifacimento della copertura fosse praticamente ultimata, vista l’urgenza della situazione, ha permesso di accelerare l’affidamento di questo intervento.

L’idea dell’amministrazione è poi quella di partire in tempi strettissimi per la realizzazione della nuova copertura e di aver completato l’intervento entro l’autunno.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino